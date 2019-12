Ratzeburg (ots) – 11. Dezember 2019 | Kreis Stormarn – 09.12.2019 Reinbek In der Nacht von Montag (09.10.2019) auf Dienstag kam es in Reinbek zu insgesamt 12 Fahrzeugaufbrüchen. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 21:00 Uhr und 06:00 Uhr gelegen haben. Sechs Taten fanden in der Gorch-Fock-Straße und sechs in der Emil-Nolde-Straße statt. In den meisten Fällen wurde eine Scheibe eingeschlagen, um in die Fahrzeuge zu gelangen. Bis auf einen VW waren ausschließlich Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benzbetroffen. In allen Fällen wurden Airbags oder aber auch das komplette Lenkrad entwendet. Der Wert des Stehlgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest. Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den Aufbrüchen machen? Wem sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Gorch-Fock-Straße, bzw. Emil-Nolde-Straße oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727 70 7-0.

Quelle: presseportal.de