Ratzeburg (ots) – Kreis Stormarn – 11./12.12.2017 – Oststeinbek Bereits in der Nacht von Montag, den 11.12.2017, auf Dienstag, den 12.12.2017, ist es im Stadtgebiet Oststeinbek zu einer Serie von fünf Pkw-Aufbrüchen gekommen. Die Aufbrüche fanden in den Straßen Breedenweg, Meienhoop, Albert-Ihle-Straße und Wiesenweg statt. Tatbetroffen waren vier Fahrzeuge der Marke BMW sowie ein Mercedes-Benz. An drei Fahrzeugen wurde jeweils eine der hinteren Dreiecksscheiben eingeschlagen. Auf welche Weise zwei der Fahrzeuge geöffnet wurden, konnte nicht nachvollzogen werden. Das Lederlenkrad wurde an zwei Fahrzeugen ausgebaut, bei jeweils einem Pkw das Navigationsgerät und der Fahrerairbag. Zum Wert des Stehlgutes und zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu den Aufbrüchen machen? Wem sind in der Nacht von Montag auf Dienstag, in den betroffenen Straßen oder der Umgebung, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

Quelle: presseportal.de