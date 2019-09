Ratzeburg (ots) – 24. September 2019 | Kreis Stormarn – 20. – 23.09.2019 Glinde / Wentorf bei Hamburg Im Zeitraum vom 20.09.2019, 18:00 Uhr bis zum 23.09.2019, 15:00 Uhr, sind in Wentorf bei Hamburg und in Glinde insgesamt vier Fahrzeuge aufgebrochen worden. Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befanden sich zwei Firmenfahrzeuge (jeweils ein Ford Transit) auf einem Parkplatz “ Auf dem Ralande“ in Wentorf bei Hamburg. Bei diesen Fahrzeugen wurde jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen. Die unbekannten Täter gelangten in nur einem Fall ins Fahrzeuginnere. Weiterhin wurden in Glinde ebenfalls zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Betroffen waren hier die Straßen Havighorster Weg und Weidenweg. Der BMW und ein Mercedes Benz waren am Seitenstreifen jeweils vor den Wohnanschriften abgestellt. In beiden Fällen wurde die hintere Dreiecksscheibe aufgebrochen und so das Fahrzeug entriegelt. Anschließend wurde in einem Fall das Lederlenkrad ausgebaut. Weiterhin hatten die Täter es auf das fest installierte Navigationssystem abgesehen. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie der Wert des Stehlgutes stehen noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu den Pkw-Aufbrüchen in Wentorf bei Hamburg und Glinde machen? Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

Quelle: presseportal.de