Ratzeburg (ots) – Kreis Stormarn -07./08.12.2017 – Barsbüttel Bereits in der Nacht von Donnerstag, den 07.12.2017, auf Freitag, dem 08.12.2017, ist es im Stadtgebiet von Barsbüttel zu einer Serie von insgesamt fünf Pkw-Aufbrüchen gekommen. Die Aufbrüche fanden in den Straßen Achtern Barg, Holunderstieg und Schwalbenring statt. Tatbetroffen waren drei Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz sowie zwei BMW. Bei allen Fahrzeugen wurde jeweils eine der hinteren Dreiecksscheiben eingeschlagen. Die fest eingebauten Navigationsgeräte wurden bei drei Fahrzeugen ausgebaut, bei zwei Pkw das Lenkrad mit Airbag. Der Wert des Stehlgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den Aufbrüchen machen? Wem sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in den betroffenen Straßen oder der Umgebung, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

Quelle: presseportal.de