Ratzeburg (ots) – Kreis Stormarn – 19.10.2017 – Bargteheide In der Zeit, vom 18.10.17 / 21.00 Uhr bis 19.10.2017 / 06.45 Uhr, kam es im Stadtgebiet von Bargteheide zu einer Serie von Pkw-Aufbrüchen. Insgesamt wurden 10 Fahrzeuge aufgebrochen (5xBMW und 5xMercedes). In allen Fällen sind eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Airbags entwendet worden. Tatbetroffen waren die Straßen Rosenweg, Reiherstieg, Am Bornberg, Am Karpfenteich und Fliederbogen. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie der Wert des Stehlgutes stehen noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu den Pkw-Aufbrüchen machen? Wem sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Stadtgebiet Bargteheide verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

Quelle: presseportal.de