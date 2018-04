Ratzeburg (ots) – 17.04.2018 – Ziethen In der Zeit vom 16.04.2018, 22.00 Uhr, bis 17.04.2018, 06.00 Uhr, kam es in Ziethen zu insgesamt fünf (davon ein Versuch) Aufbrüchen in Pkw. Die Fahrzeuge standen in den Straßen Mühlenweg, Am Ihlensee, Rapsacker, Egelsee-Schlag (Versuch) und Am Sportplatz. Tatbetroffen waren ein BMW, zwei VW Passat (davon ein Versuch), ein VW Golf sowie ein Skoda. Bei den vollendeten Taten ist jeweils eine Scheibe eingeschlagen worden, um das Fahrzeug zu öffnen. Entwendet wurden drei Navigationsgeräte sowie ein Lenkrad mit Airbag. Der Wert des Stehlgutes sowie die entstandene Schadenshöhe stehen noch nicht fest. Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu den Aufbrüchen machen? Wem sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in Ziethen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541 / 809-0.

Quelle: presseportal.de