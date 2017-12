Ratzeburg (ots) – Kreis Herzogtum Lauenburg – 15./16.12.2017 – Büchen Bereits in der Nacht von Freitag, den 15.12.2017, auf Samstag, den 16.12.2017, ist es in Büchen zu einer Serie von insgesamt sieben Pkw-Aufbrüchen gekommen. Die Aufbrüche fanden in den Straßen Liperiring, Tannenweg sowie im Bützower Ring, statt. Tatbetroffen waren Fahrzeuge der Marken Opel, Fiat, Nissan, GMC, Ford sowie ein Volvo. Fünf dieser Fahrzeuge waren offensichtlich unverschlossen, so dass der/die Täter die „günstige Gelegenheit“ genutzt haben. Hier nochmal der Hinweis, dass das Fahrzeug auch auf dem eigenen Grundstück verschlossen sein sollte! Bei einem Fahrzeug im Bützower Ring war die Fahrerin gerade damit beschäftigt die Einkäufe in ihr Haus zu tragen, als sich zwei Personen an dem Fahrzeug zu schaffen machten. Der Wert des Stehlgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen? Wem sind in der Nacht von Freitag auf Samstag, in den betroffenen Straßen oder der Umgebung, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen. Wer kann Hinweise zu zwei Personen geben, welche am Samstag gegen 08:30 Uhr, zu Fuß im Bützower Ring unterwegs waren? Es soll sich dabei um zwei junge Männer handeln, der eine schlank und dunkel gekleidet, der Zweite eher kräftig und untersetzt mit einer auffällig gelben Jacke. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0.

Quelle: presseportal.de