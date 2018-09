Ratzeburg (ots) – Geesthacht In der Zeit vom 17.09.18 / 17.00 Uhr bis 18.09.18 / 06.00 Uhr kam es im Stadtgebiet von Geesthacht zu insgesamt fünf Pkw-Aufbrüchen. Die Taten fanden in den Straßen Am Haferberg, Hansastraße, Wandsbeker Ring und Borgfelder Stieg (2x) statt. Tatbetroffen waren viermal Fahrzeuge der Marke VW (verschiedenen Typs) sowie ein Hyundai. Bei den VW`s sind sämtlich die Türschlosser manipuliert worden, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Beim Hyundai ist der Tathergang unbekannt. Aus allen Fahrzeugen wurden die Autoradios ausgebaut. Sowohl der Wert des Stehlgutes als auch die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu den Pkw-Aufbrüchen machen? Wem sind in den betroffenen Straßenzügen oder deren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152 / 8003-0.

Quelle: presseportal.de