POL-RZ: Minibagger ausgebrannt

Ratzeburg (ots) – Bargfeld-Stegen Am 01.05.2017, gegen 05.25 Uhr, kam es im Alsterweg in Bargfeld-Stegen zum Feuer an einem Minibagger. Ein 48-jähriger Anwohner des Alsterweges hatte den Brand bemerkt und über den Notruf gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei brannte der Bagger bereits in voller Ausdehnung und wurde völlig zerstört. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 10.000,- Euro. Die Brandursache steht noch nicht fest. Hierzu müssen noch weitere Ermittlungen folgen. Diese dauern an. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu dem Fahrzeugbrand machen? Wem sind Montagmorgen im Alsterweg oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

