Ratzeburg (ots) – 15. Januar 2018 / Kreis Stormarn – 13.01.2018 – Reinfeld Am 13.01.2018, gegen 01:20 Uhr, kam es an der Einmündung An der Autobahn/ Im Weddern in Reinfeld zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein 21 Jahre alter Mann aus der Umgebung von Reinfeld befuhr mit einem Pkw Mazda die Straße „An der Autobahn“ in Richtung B 75. An der o.g. Einmündung wollte der Fahrer der abknickenden Vorfahrt nach links folgen, kam aber in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen zwei Verkehrszeichen und ein Werbeschild. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Wesenberger weiter. Zeugen beobachteten den Unfall, folgten dem Unfallfahrer und informierten zeitgleich die Polizei über Notruf. Im Verlauf der Fahrt machten die Zeugen durch betätigen der Lichthupe den Unfallfahrer auf sich aufmerksam. Dieser stoppte sein Fahrzeug. Von den Zeugen auf den Unfall angesprochen, teilte er mit gleich die Polizei anrufen zu wollen, gab jedoch unvermittelt Gas und fuhr weg. Die Zeugen ließen sich davon nicht beirren und folgten dem Fahrzeug weiter. An der Wohnanschrift des Unfallverursachers angekommen, lief dieser schnell in das Haus. Die Zeugen konnten den zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten den Unfallfahrer sehr gut beschreiben. Diese passte nur auf einen der Anwesenden in dem Einfamilienhaus. Bei der Befragung des vermeintlichen Fahrers wurde durch die Beamten Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Beim Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 5000,00 Euro.

Quelle: presseportal.de