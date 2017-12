Ratzeburg (ots) – 28. Dezember 2017 / Kreis Stormarn – 27.12.2017 – Bad Oldesloe Am 27.12.2017, gegen 14:40 Uhr, kam es in Bad Oldesloe, Lübecker Straße Ecke Berliner Straße, zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einem Gehstock, bei der eine junge Frau verletzt wurde. Die 30-jährige Frau aus Bad Oldesloe stand an der dortigen Ampel und konnte beobachten wie ein Mann von einer Terrasse einer Erdgeschosswohnung einen Aschenbecher mitnahm. Der Mann kam ihr dann mit dem Aschenbecher in der Hand entgegen, so dass die Frau sich entschloss ihn anzusprechen. Jetzt warf er den Aschenbecher nach der Frau, holte mit seinem Gehstock aus und schlug nach ihr. Dem ersten Schlag konnte die Frau noch ausweichen, den zweiten jedoch nur mit den Armen abwehren. Dabei zog sie sich ein Hämatom zu. Die Frau flüchtete in ein Haus und konnte sich dort in Sicherheit bringen. Der Täter entfernte sich dann in Richtung des Rewe-Marktes. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: – ca. 45-50 Jahre – kräftige Statur, etwa 170 cm groß – Halbglatze mit hellem Haarkranz – rundes Gesicht – schwarze Kleidung – weiße Turnschuhe – dunkelbrauner Gehstock mit rundem Griffstück Weiterhin werden Zeugen gesucht: Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben dazu machen? Wer kann Hinweise zu dem Mann machen? Wer kennt den Mann? Hinweise bitte an die Polizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04131/501 5-0

Quelle: presseportal.de