Ratzeburg (ots) – Bargteheide Am 20.09.2017, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Innenstadt von Bargteheide zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einem spitzen Gegenstand bei der ein Mann leicht verletzt wurde. Als ein 23-jährige Mann auf einen 50-jährigen Mann im Park traf, soll es zum Streit gekommen sein, in dessen Verlauf der 23-jährige Täter unvermittelt mit einem spitzen Gegenstand auf sein Opfer losgegangen und diesem in das Ohr gestochen habe. Der namentlich bekannte Tatverdächtige flüchtete zu Fuß. Hinweise ergaben, dass er sich in einem Mehrfamilienhaus in Bargteheide im Traberstieg aufhalten solle. Dieses wurde dann von Polizeikräften umstellt und durchsucht. Im Rahmen der Durchsuchung konnte der Tatverdächtige angetroffen und festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen noch am gleichen Tag wieder entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Verletzungen des Geschädigten wurden in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Die Hintergründe des Streits sind zurzeit noch unklar.

Quelle: presseportal.de