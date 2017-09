Ratzeburg (ots) – Bad Oldesloe Am 03.09.2017, gegen 01.45 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Bad Oldesloe zu einem versuchten schweren Raub. Ein 16-jähriger Jugendlicher ging in Begleitung von vier Freunden (alle aus Bad Oldesloe) die Bahnhofstraße entlang, in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Spielhallen kam ihnen ein Mann entgegen. Der Mann blieb vor dem 16-jährigen stehen, bedrohte ihn mit einem Messer und forderte von dem Jugendlichen Geld. Als dieser ihm antwortet, dass er kein Geld hätte, schlug der Täter ihm mehrmals gegen die Brust und trat ihm gegen das Schienbein. Anschließend forderte er die Jugendlichen auf, zu verschwinden, woraufhin diese dann wegliefen und etwas später die Polizei verständigten. Auf Grund von Hinweisen der Jugendlichen ergab sich ein erster Tatverdacht gegen einen 31-jährigen, polizeilich bekannten Mann aus Bad Oldesloe. Ob sich der Verdacht bestätigt, müssen weitere Ermittlungen ergeben.

Quelle: presseportal.de