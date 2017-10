Ratzeburg (ots) – Kreis Herzogtum Lauenburg – 17.09.2017 – Ratzeburg Am 17.10.2017, gegen 08.30 Uhr, meldete sich eine 50-jährige Hundehalterin aus Ratzeburg bei der Polizei und teilte mit, dass sie mehrere Böckwürstchen gefunden hätte, die jeweils mit einer Rasierklinge präpariert waren. Die Wurststücke wurden auf der sog. Sedanwiese (zwischen Sedanstraße, Jägerstraße, Am Steindamm) in Ratzeburg gefunden. Die Wiese wird rege von Hundehaltern als Auslauffläche genutzt. Bislang ist der Polizei nicht bekannt, dass Hunde durch die Böckwürstchen zu Schaden kamen. Ein Ermittlungsverfahren nach dem Tierschutzgesetz wurde eingeleitet. Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu den „Würstködern“ machen? Wem ist möglicherweise eine verdächtige Person auf der Sedanwiese aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an den Polizeiautobahn- und Bezirksreiver Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541 / 809-1321.

Quelle: presseportal.de