POL-RZ: Mit zwei Promille von der Straße abgekommen

Ratzeburg (ots) – Gülzow / Schwarzenbek Am 11.02.2017, gegen 02.50 Uhr, kam es im Verlauf der Landesstraße 158, zwischen Gülzow und Juliusburg, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 20-jähriger Lauenburger befuhr mit seinem Pkw Renault die L 158 von Gülzow kommend in Richtung Juliusburg. Auf Höhe der Einmündung „In de Rieh“ kam er vermutlich infolge Alkoholgenusses nach links von Fahrbahn ab, prallte gegen eine Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Lauenburger wurde durch den Unfall schwer verletzt, war aber ansprechbar. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 20-jährigen starken Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. An dem Renault entstand ein Sachschaden von ca. 3000,- Euro.

Quelle: presseportal.de