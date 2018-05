Ratzeburg (ots) – 09. Mai 2018 / Kreis Stormarn – 09.05.2018 – Oststeinbek Am 09.05.2018, gegen 07:50 Uhr, kam es in Oststeinbek zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. Der 44-jährige Fahrer des Müllfahrzeugs befuhr die Anne-Jenfeldt-Straße in Oststeinbek und wollte nach rechts in den Hochkamp einbiegen. Nach ersten Erkenntnissen musste der Fahrer aufgrund parkender Fahrzeuge mit seinem Fahrzeug weit ausholen und geriet in die dortige Hecke. Dabei fiel sein Mitfahrer vom hinteren linken Trittbrett. Trotz sofortiger Bremsung wurde der 34-jährige Mitfahrer zwischen dem Trittbrett und einem Pfahl eingeklemmt. Der Mitfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Über die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden.

Quelle: presseportal.de