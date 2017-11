Ratzeburg (ots) – 23/24.11.2017 – Ahrensburg / Reinbek Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Alle Erfahrungen zeigen, dass die Einbruchszahlen in der dunklen Jahreszeit zunehmen. Dem treten wir als Polizeidirektion Ratzeburg frühzeitig und aktiv entgegen. Deshalb führte die Polizeidirektion Ratzeburg gemeinsam mit der Polizei Hamburg in den Abend- und Nachtstunden des 23.11.2017 einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität in Form von Großkontrollen durch. Insgesamt waren 60 Beamte aus allen Bereichen der PD Ratzeburg, unter anderem auch in ziviler Kleidung, im Einsatz. Ziel der mobilen Kontrollen war neben des präventiven Charakters der Polizeipräsenz auch eine nachhaltige Unterstützung der Ermittlungsarbeit durch das Erlangen von Informationen und Erkenntnissen, z. B. über reisende Täter sowie deren Strukturen. Zur derzeitigen „Einbruchslage“ innerhalb der PD Ratzeburg: Trotz der saisonbedingt steigenden Anzahl von Einbrüchen bewegen sich die Fallzahlen 2017 noch unterhalb der Fallzahlen für den gleichen Zeitraum 2016. Bis Mitte November kam es innerhalb der PD Ratzeburg zu 777 Wohnungseinbrüchen, im Gegensatz zu 972 Taten für den gleichen Zeitraum 2016. Dies ist ein erfreulicher Trend, den es gilt aufrecht zu erhalten Bei den Kfz-Aufbrüchen sowie Diebstählen von Kraftfahrzeugen verzeichnen wir ebenfalls einen erfreulichen Rückgang im Vergleich zum Jahr 2016. Lediglich bei Einbrüchen in Gewerbebetriebe sind die Zahlen im Vergleich zum Jahr 2016 annähernd gleich geblieben. Wichtiger Hinweis Bei den genannten Zahlen handelt es sich um sog. Eingangszahlen. Dieser Wert kann sich im Laufe der Ermittlungen verändern und ist nicht vergleichbar mit den Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik. Auch dieses Jahr kristallisiert sich erneut ein regionaler Tatschwerpunkt im südlichen Stormarn heraus. Aus diesem Grund konzentrierten sich die mobilen Kontrollen auf die Städte sowie das Umland von Ahrensburg und Reinbek. Die Kontrollen begannen um 20.00 Uhr und wurden gegen 04.00 Uhr beendet. Die PD Ratzeburg zieht ein positives Fazit zum Verlauf der Kontrollmaßnahme. Es sind 185 Fahrzeuge sowie deren Insassen kontrolliert worden. Hierbei konnten einige Personen angetroffen werden, die hinsichtlich Einbruchskriminalität polizeilich einschlägig bekannt waren. Die aus den Kontrollen gewonnenen Erkenntnisse werden nun zunächst ausgewertet und fließen in die Ermittlungsarbeit zur Bekämpfung der Einbrüche ein. Weiterhin ergab die Lageauswertung der PD Ratzeburg am heutigen Morgen, dass es in der vergangenen Kontrollnacht im Bereich Ahrensburg und Reinbek zu keinem einzigen Einbruch gekommen ist. Das seitens der PD Ratzeburg gesteckte Ziel für die Kontrolle wurde somit umfänglich erreicht. Auf der BAB 24 ist gegen 00.15 Uhr, nach Hinweis der Hamburger Polizei, ein massiv überladener (65% Überladung) Sprinter mit Ausfuhrkennzeichen angehalten worden. Im Fahrzeug befanden sich zwei Männer (20 u. 38 J. aus Osteuropa). Die Ladefläche war voll mit „Stückgut“ verschiedenster Art, u. a. Spirituosen und Werkzeuge. Auf Grund der Masse bestand der Verdacht, dass diese Gegenstände möglicherweise aus Diebstählen stammen könnten. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an. Die Ladung und das Fahrzeug wurden zunächst sichergestellt, die beiden Männer nach Feststellung der Identität wieder entlassen. Neben dem erreichten Kontrollziel stellten die Beamten zusätzlich noch zwei Trunkenheitsfahrten sowie fünf Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss fest. Entsprechende Blutproben wurden entnommen.

Quelle: presseportal.de