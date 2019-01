Ratzeburg (ots) – BAB 24/Gudow Am 10.01.2019, in der Zeit von 09.00 – 14.30 Uhr, führte das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Ratzeburg mit 16 Beamten eine sog. mobile Verkehrskontrolle auf der BAB 24 durch. Hierbei wurden gezielt auffällige Fahrzeuge auf den Rastplatz Gudow Richtung Berlin gelost und dort kontrolliert. Gegen Mittag wurde ein Nissan Juke angehalten. Eine Überprüfung ergab, dass an dem Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht waren und der Nissan zudem in der Nacht vom 09/10.01.19 in Hamburg entwendet worden war. Die 40 jährige Fahrerin aus Osteuropa wurde zunächst vorläufig festgenommen. Etwa zwei Stunden später kontrollierten die Beamten einen Honda CRV. Dieser war ebenfalls mit gefälschten Kennzeichen unterwegs war. Ermittlungen ergaben, dass der Honda Ende November in Glinde entwendet worden war. Fahrer war ein 36-jähriger Mann, ebenfalls aus Osteuropa. Auch er wurde vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Lübeck wurden beide Personen nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen, da keine Beweismittel für eine Täterschaft bezüglich der Diebstahlstaten vorlagen und beide über einen festen Wohnsitz im EU-Ausland verfügen, so dass ein Haftgrund nicht vorlag. Die Ermittlungen werden nun wegen des Verdachts der Hehlerei und der Urkundenfälschung fortgeführt. Weiterhin hatte der 51 jährige Fahrzeugführer eines Klein-Lkw keine gültige Fahrerlaubnis und wurde bereits zum wiederholten Male ohne Führerschein angetroffen. Ein 33-jähriger Fahrer eines 40 t Sattelzuges sowie ein 37-jähriger Fahrer eines VW Busses wurden positiv auf Drogenkonsum (Amphetamine und THC) getestet. Die Beamten ordneten die Entnahme von Blutproben an und untersagten die Weitefahrt. Insgesamt wurden 15 weitere Klein-LKW, mit und ohne Anhänger kontrolliert, bei denen zulässige Gesamtmassen und/oder Achslasten überschritten waren. Dabei musste 13 x die Weiterfahrt solange untersagt werden, bis durch entsprechendes Ab- oder Umladen die zulässigen Werte wieder eingehalten wurden.

Quelle: presseportal.de