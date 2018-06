Ratzeburg (ots) – 21. Juni 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 19.06.2018 – Niendorf a.d.St. Am 19.06.2018 teilte ein Zeuge der Polizei Mölln mit, dass er in Niendorf an der Stecknitz eine hölzerne Marienstatue gefunden habe. Die Statue wurde zur Eigentumssicherung aufgrund Diebstahlsverdachts sichergestellt. Bisher liegt allerdings keine Diebstahlsanzeige zu der Statue vor. Bei der Statue handelt es sich um eine etwa 85 cm große Holzdarstellung der Jungfrau Maria mit dem Jesuskind im Arm. Eigentümer gesucht: Wem ist eine entsprechende Statue entwendet worden? Wer Angaben zu der Holzdarstellung machen kann, der melde sich bitte bei der Polizeistation Mölln unter der Telefonnummer 04542/8099-0. Hinweis: Ein Bild der Holzdarstellung kann per E-Mail bei der Pressestelle der PD Ratzeburg angefordert werden.

Quelle: presseportal.de