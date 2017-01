POL-RZ: Mölln – Raub auf Fahrer eines Lieferservice

Ratzeburg (ots) – Mölln Am 14.01.2017, gegen 23:30 Uhr, kam es in der Bismarckstraße (Mölln) zu einem Raub auf einen Fahrer eines Lieferservice. Der Fahrer von einem Lieferservice eines Imbisses wollte in der Bismarckstraße die Bestellung eines Kunden zustellen. Als an der Anschrift des angebenden Kunden niemand öffnete, kehrte der Fahrer zu seinem Pkw zurück. Dort liefen plötzlich zwei maskierte Männer auf den Fahrer zu. Die Männer bedrohten dann den Fahrer mit einer Schusswaffe und forderten Bargeld. Nach Herausgabe einer geringen Menge von Bargeld flüchteten die Täter. Eine Sofortfahndung verlief ohne Erfolg. Die Personen können wie folgt beschrieben werden: – männlich – 185 bis 190 cm groß, – zwischen 20 und 30 Jahre alt, – dunkel gekleidet – sprachen akzentfrei deutsch – ein Täter trug eine dunkle Daunenjacke mit Kapuze Zeugen gesucht. Wer hat im Bereich des Tatorts verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541-809-0.

Quelle: presseportal.de