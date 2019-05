Ratzeburg (ots) – 15. Mai 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 14.05.2019 – Ratzeburg Am 14.05.2019, gegen 16:10 Uhr, kam es in der Bahnhofsallee in Ratzeburg zu einem Verkehrsunfall, mit einem schwer verletzten Mofa-Fahrer. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 69-jähriger Mofa-Fahrer aus Ratzeburg die B 208 / Bahnhofsallee stadteinwärts. Eine 79-jährige Frau aus Buchholz fuhr unterdessen mit ihrem VW Golf von einer Grundstücksausfahrt auf die B 208 / Bahnhofsallee stadtauswärts und übersah dabei offensichtlich den herannahenden Ratzeburger, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Mofa-Fahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1.500,- Euro.

Quelle: presseportal.de