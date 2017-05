POL-RZ: Motorrad ist in den Gegenverkehr geraten

Ratzeburg (ots) – Ahrensfelde/Reinfeld Am 07.05.2017, gegen 12.45 Uhr, kam es im Verlauf der Bundesstraße 208, kurz vor der Ortschaft Ahrensfelde zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Ein 77-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Hzgt. Lauenburg befuhr die B 208 in Richtung Bad Oldesloe. Nach einer Kurve geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden BMW. Der 77-jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 23-jährige Pkw-Fahrer aus Bad Oldesloe blieb unverletzt. Nach ersten Ermittlungen dürfte möglicherweise nicht angepasste Geschwindigkeit des Motorradfahrers unfallursächlich gewesen sein. Für die endgültige Feststellung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Gutachter hinzugezogen. Die B 208 musste während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für ca. 3 ½ Stunden voll gesperrt werden.

Quelle: presseportal.de