Ratzeburg (ots) – Schonberg Am 17.09.2017, gegen 12:40 Uhr, kam es im Verlauf der Kreisstraße 11 aus Franzdorf kommend zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzter Person. Ein 39 Jahre alter Mann aus Ahrensbök befuhr mit einem Motorrad Honda die Kreisstraße in Richtung Schönberg. In einer leichten Rechtskurve steuerte er nach links, kommt auf dem Grünstreifen und rutscht in den dortigen Knick. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 3000,00 Euro.

Quelle: presseportal.de