Ratzeburg (ots) – 24. September 2018 | Kreis Stormarn – 18.09.2018 – Grönwohld Am 18.09.2018, gegen 12:35 Uhr, kam es auf der Dorfstraße in Grönwohld, an der Einmündung Steinern, zu einem Verkehrsunfall bei dem die Verursacherin flüchtete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 81-jähriger Mann aus Sandesneben mit einem Motorrad Honda die Dorfstraße in Richtung Trittau. Plötzlich kam ein roter Pkw aus Richtung Linau aus der Straße Steinern und nahm dem 81-jährigen die Vorfahrt. Der Motorradfahrer bremste daraufhin stark ab und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Jedoch stürzte der 81-jährige aufgrund der Vollbremsung und sein Motorrad wurde in Folge dessen beschädigt. Die Unfallverursacherin fuhr geradeaus weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es wurden keine Personen bei dem Unfall verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150,- Euro. Zeugen gesucht: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann möglicherweise weitere Angaben zu dem flüchtigen roten Pkw bzw. der Fahrerin machen? Es soll sich dabei um eine Frau mit blonden mittellangen Haaren handeln. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation in Trittau unter der Telefonnummer 04154 / 70 73-0.

Quelle: presseportal.de