Ratzeburg (ots) – 30. April 2018 / Kreis Stormarn – 29.04.2018 – Zarpen Am 29.04.2018, gegen 17:45 Uhr, kam es im Verlauf der Kreisstraße 78 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Lübeck befuhr die K 78 mit seiner Kawasaki Ninja aus Lübeck kommend in Richtung Zarpen. Nach ersten Erkenntnissen kommt der Lübecker aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fährt einen Graben hinunter und stürzt. Der Motorradfahrer wurde bei diesem Sturz schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Quelle: presseportal.de