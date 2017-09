Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg Trittau Am 27.09.2017, gegen 12:50 Uhr, kam es in Trittau im Verlauf der Großenseer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 52 Jahre alter Mann aus Trittau befuhr mit einem Motorrad Suzuki in Trittau die Großenseer Straße in Richtung Goßensee. Er wollte den vor ihm fahrenden 40-jährigen Fahrer eines VW T5 überholen und scherte aus. Ihm entgegen kam ein 52 Jahre alter Pkw Mazda-Fahrer. Der Mazda-Fahrer versucht auszuweichen. Der Motorradfahrer machte seinerseits ein Ausweichmanöver und eine Bremsung, kollidierte jedoch mit dem Mazda und stürzte in dessen Folge. Erschwerend kommt hinzu, dass der Motorradfahrer offensichtlich ohne Schutzhelm gefahren ist. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe der entstanden Schäden steht noch nicht fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht der Medikamenteneinnahme bei dem Motorradfahrer. Es wurde durch die Staatsanwaltschaft Lübeck die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein des Motorradfahrers wurde beschlagnahmt.

Quelle: presseportal.de