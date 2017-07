POL-RZ: Motorradfahrer von Pkw erfasst

Ratzeburg (ots) – 21465 Reinbek Am 02.07.2017, gegen 17:45 Uhr, kam es im Verlauf der Stemwarder Straße Einmündung Feldstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 80-jähriger Daimler-Benz-Fahrer aus Reinbek befuhr die L 222 aus Richtung Stemwarde und wollte nach links in die Feldstraße einbiegen. Beim Abbiegen stieß der Pkw mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Der 51-jährige Motorradfahrer aus Barsbüttel wurde bei diesem Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Quelle: presseportal.de