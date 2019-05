Ratzeburg (ots) – 10. Mai 2019 | Kreis Stormarn – 09.05.2019 Barsbüttel Am 09.05.2019, gegen 16:40 Uhr, kam es in Barsbüttel auf der K 29 an der Einmündung Steinbeker Weg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 68-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Barsbüttel befuhr die K 29 aus Richtung Willinghusen kommend in Richtung Hamburg-Jenfeld. An der Einmündung Steinbeker Weg wollte er nach links abbiegen. Dabei stieß der Pkw mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Die 63-jährige Motorradfahrerin aus Glinde wurde bei diesem Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.000,- Euro.

Quelle: presseportal.de