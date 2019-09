Für Trainer Anfang: Holstein Kiel weiter im Streit mit Köln um Aufstiegsprämie Kiel (dpa) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den Streit mit dem Bundesligisten 1. FC Köln um eine Aufstiegsprämie für Trainer Markus Anfang noch nicht beendet. "Es ist noch keine Entscheidung gefallen", sagte Holstein-Präsident Steffen Schneekloth. Zuvor hatte die "Sport Bild" berichtet, die K

Gefälschte "Markenware": Mann zahlt hohe Geldstrafe Ein Mann, der wegen Verstoßes gegen das Markengesetz per Haftbefehl gesucht wurde, ist auf der Autobahn 12 bei Frankfurt (Oder) festgenommen worden. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, kontrollierte eine Streife am Montagabend an der Anschlussstelle Briesen einen Pkw mit polnischem Kennzeic

Sonderführungen zu 50 Jahre Kanzlerschaft von Willy Brandt Mit einer Reihe von Veranstaltungen erinnert das Willy-Brandt-Haus Lübeck an das 50. Jubiläum der Wahl Brandts zum Bundeskanzler. So finden am Jahrestag der Bundestagswahl (28. September), der Kanzlerwahl (21. Oktober) und des Regierungsantritts Brandts (28. Oktober 1969) alle zwei Stunden thematisc

Digitalpakt: Verteilung von 141 Millionen Euro für Schulen Die Verteilung von 141 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm Digitalpakt Schule von 2019 bis 2024 in Schleswig-Holstein steht. "Der Digitalpakt ist ein Pakt für die Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler", sagte Bildungsministerin Karin Prie (CDU) am Dienstag in Kiel. "Ich freue mich, dass die Sch

Holstein Kiel im Streit mit 1. FC Köln um Aufstiegsprämie Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den Streit mit dem Bundesligisten 1. FC Köln um eine Aufstiegsprämie für Trainer Markus Anfang noch nicht beendet. "Es ist noch keine Entscheidung gefallen", sagte Holstein-Präsident Steffen Schneekloth am Dienstag. Zuvor hatte die "Sport Bild" berichtet, die Ki

Grüne: Brandenburg als Modellregion für 365-Euro-Ticket Die Grünen in Brandenburg wollen das Land als Modellregion für ein sogenanntes 365-Euro-Ticket vorschlagen. Das sagte der Fraktionsvorsitzende Axel Vogel am Dienstag in Potsdam. Die Bundesregierung will demnach im Rahmen des Klimapakets in zehn Modellregionen das Ticket einführen, mit dem Fahrgäste

18-Jähriger im Besitz illegaler Waffen greift Vater an Bei einem Streit zwischen Vater und Sohn sind illegale Waffen von der Polizei sichergestellt worden. Die beiden Männer hatten sich am Montagnachmittag im Schönborner Ortsteil Schadewitz (Elbe-Elster) gestritten. Der 18-jährige Sohn soll seinen 42-jährigen Vater mit einem pistolenähnlichen Gegenstand

Auto überschlägt sich auf regennasser Fahrbahn: Verletzte Auf regennasser Fahrbahn ist ein 41-Jähriger am Dienstag auf der Autobahn 24 bei Pritzwalk ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto durchbrach einen Wildschutzzaun und überschlug sich mehrfach. Die drei Mitfahrer im Alter von 20, 32 und 34 Jahren wurden verletzt. Der 32-Jähri

Kiel: Weitere Bauarbeiten behindern Verkehr im Raum Kiel Autofahrer im Raum Kiel müssen am Mittwoch und Donnerstag mit Verzögerungen im Straßenverkehr rechnen. Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn 215 in Fahrtrichtung Hamburg auf nur einer Spur befahrbar sein. Auch am Samstag soll der Verkehr behindert werden. Autofahrer müssen sich von Mittwoch an auf we