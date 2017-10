Ratzeburg (ots) – Kreis Stormarn – 17.09.2017 – Bargteheide Am 17.10.2017, gegen 04.10 Uhr, meldete ein Passant über Notruf der Polizei, dass es soeben zu einem Einbruch in die HEM-Tankstelle in der Hamburger Straße in Bargteheide gekommen sein soll. Zwei männliche Täter zerschlugen eine Fensterscheibe und drangen so den Verkaufsraum der Tankstelle ein. Sie entwendeten diverse Tabakwaren und flüchteten anschließend in zu Fuß. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen wurde zunächst ein Teil des Stehlgutes aufgefunden. Etwas später konnten zwei mutmaßliche Täter vorläufig festgenommen werden. Hierbei handelte es sich um einen 21-jährigen Mann aus Bargteheide sowie einen 19-jährigen aus dem Umland von Bargteheide. Im Rahmen seiner Vernehmung hat der 21-jährige den Einbruch gestanden. Der 19-jährige machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Der Wert der entwendeten Tabakwaren sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest. In der Nacht vom 12.10 auf den 13.10.2017 kam es bereits zu einem Einbruchsdiebstahl in dieselbe HEM-Tankstelle. Auch bei dieser Tat gelangten der/die Täter nach Einschlagen einer Scheibe in den Kassenbereich der Tankstelle und entwendeten Tabakwaren. Im Rahmen einer Durchwohnung bei dem 21-jährigen anlässlich der „aktuellen“ Tat, konnte auch Stehlgut aufgefunden werden, das nach eigenen Angaben des älteren Tatverdächtigen aus dem Einbruch vom 12/13.10.017 stammte. Da die gesetzlichen Voraussetzungen für den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls nicht vorlagen, wurden die beiden Tatverdächtigen nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen.

Quelle: presseportal.de