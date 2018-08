Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 24. August 2018 | Krs. Hzgt. Lauenburg – 10.08.2018 – Schwarzenbek Nach einer Explosion eines Imbiss in Schwarzenbek vom 10.08.2018 sucht die Polizei jetzt nach weiteren Zeugen und Bildmaterial. Fotos und Videomaterial von Zeugen des Vorfalls können ab sofort auf dem Hinweisportal der Landespolizei unter https://sh.hinweisportal.de und dem Ereignisnamen Explosion im Hevi`s Schwarzenbek hochgeladen werden. Wichtig dabei: Dies kann völlig anonym erfolgen. Angaben zur Identität des Hinweisgebers sind freiwillig. Das Hinweisportal dient ausschließlich zur Übersendung von Bild- und Videohinweisen und ist nur für einen begrenzten Zeitraum freigeschaltet. Für allgemeine Hinweise wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0 oder nutzen Sie die Online-Wache unter https: //www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/Polizei/eRevier/Online wache/Onlinewache.html. Am 10.08.2018, um 22.01 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle gemeldet, dass es in einem Imbiss in Schwarzenbek, Hamburger Straße, zu einer Explosion gekommen sei. Das in Brand geratene Objekt, ein kombiniertes Wohn- und Gewerbeobjekt, wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Geesthacht geführt und ergaben, dass die Explosion durch Brandstiftung herbeigeführt wurde bzw. es wegen Brandstiftung ermittelt wird. Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de