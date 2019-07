Ratzeburg (ots) – Meddewarde Am 11.07.2019, gegen 01.55 Uhr, kam es in der „Alte Dorfstraße“ in Meddewarde zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 50-jährige Reinfelderin befuhr mit einem Pkw Opel die Kreisstraße 67, von Reinfeld kommend, in Richtung Meddewarde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß sie ungefähr auf Höhe der Kläranlage mit einem großen Wildtier zusammen. Infolge dessen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen und kollidierte dann mit einem Baum. Die 50-jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500,- Euro.

Quelle: presseportal.de