Ratzeburg (ots) – Kreis Stormarn – 01.12.2017 – Oststeinbek Heute Morgen, gegen 03:25 Uhr, warfen zwei unbekannte Täter eine Trumme (sog. Gullydeckel) gegen die Glasscheibentür der Nordoel Tankstelle in der Möllner Landstraße in Oststeinbek. Die Glasscheibentür ging davon nicht zu Bruch, stand aber jetzt halb offen, ein akustischer Alarm wurde ausgelöst. Zur Mitnahme von Stehlgut kam es allerdings nicht. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß in Richtung Wiesenweg. Eine sofort eingeleiteter Fahndung blieb jedoch erfolglos. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt ca. 5000,-Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat heute Morgen, im Tatzeitraum, in der Möllner Landstraße und im Wiesenweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizeistelle Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

Quelle: presseportal.de