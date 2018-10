Ratzeburg (ots) – In der Nacht vom 02.10.2018 auf den 03.10 2018 wurden in Reinfeld neun Fahrzeuge beschädigt. Nach ersten Ermittlungen wurden zwischen 22:30 Uhr und 06:00 Uhr neun Fahrzeuge, der Marken Mercedes Benz, BMW, Renault und Opel beschädigt. Die Pkw standen zum Großteil am Fahrbahnrand und auf frei zugänglichen Grundstücken. Die Unbekannten haben jeweils die Außenspiegel abgetreten. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat in den Straßen Bischofsteicher Weg, Kieler Straße und Feldstraße zwischen 22:30 Uhr und 06:00 Uhr auffällige Beobachtungen gemacht und möglicherweise den/die Täter gesehen? Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Reinfeld unter 04533/791717.

Quelle: presseportal.de