Ratzeburg (ots) – 09. April 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 08.04.2019 – BAB 24 / Gudow Am Montag (08.04.2019), gegen 18:40 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres (PABR) Ratzeburg auf der BAB 24, Höhe Raststätte Gudow, Fahrtrichtung Hamburg, einen weißen Mercedes-Benz S63 Coupe. Eine Überprüfung des Mercedes ergab, dass am Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht und es zuvor am 20.03.2019 in Lübeck entwendet wurde. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der 20-jährige Fahrer aus Hamburg wurde vorläufig festgenommen. Der Hamburger war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Diebstahls werden durch die Kriminalpolizei Ratzeburg geführt.

Quelle: presseportal.de