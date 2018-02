Ratzeburg (ots) – 09. Februar 2018 / Kreis Stormarn – 08.02.2018 – Ahrensburg Am 08.02.2018 um 19:40 Uhr verunfallte eine Frau mit ihrem PKW in der Wulfsdorfer Straße in Ahrensburg. Nach bisherigen Ermittlungen kam die 74 jährige Frau aus Ahrensburg mit ihrem VW Beetle aus der Straße Am Haidschlag und bog nach links in den Wulfsdorfer Weg ab. Hier stieß sie zunächst mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Astra zusammen. Der Opel wurde durch den Aufprall auf einen davor stehenden 5er BMW geschoben. Der Beetle der Frau überschlug sich und kam dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen. Die Unfallfahrerin wurde durch die hinzugezogene Feuerwehr und den Rettungsdienst versorgt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei ihr Atemalkoholgeruch festgestellt. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren gem. § 315 c StGB Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Die 74 jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden an allen drei beschädigten Fahrzeugen wird auf ca. 25 000 EUR geschätzt.

Quelle: presseportal.de