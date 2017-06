POL-RZ: Pedelec-Fahrer nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Ratzeburg (ots) – Glinde Am 21.06.2017, gegen 10.40 Uhr, kam es im Verlauf der Kreisstraße 80, Glinder Weg, Einmündung Gutenbergstraße, zu einem Unfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 85-jähriger Hamburger befuhr mit einem Mercedes die K 80, aus Hamburg kommend, in Richtung Norden. An der entsprechenden Einmündung wollte er nach rechts in die Gutenbergstraße abbiegen. Für ihn galt das Zeichen 205 -Vorfahrt gewähren. In der Abbiegespur befindet sich ein „Zebrastreifen“ mit einer sog. Radfurt. Ein 79-jähriger Reinbeker befuhr mit einem Pedelec die Gutenbergstraße in Richtung K 80. Er nutzte dabei berechtigt den linken Fahrradweg und wollte die K 80 an der dem o. g. Zebrastreifen mit Radfurt überqueren. An dieser Radfurt kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Pedelec. Der 79-jährige stürzte durch den Unfall schwer und war nicht ansprechbar. Ein zufällig vorbeikommender Rettungsassistent leistete erste Hilfe und rief einen Krankenwagen. Der Reinbeker wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Gesundheitszustand hat bis dato nicht geändert. Der Hamburger blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 700,- Euro. Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der 75-jährige mit seinem Pedelec mit nicht angepasster Geschwindigkeit in die Radfurt eingefahren sein.

Quelle: presseportal.de