Ratzeburg (ots) – Bad Oldesloe Am 06.08.2018, gegen 17.45 Uhr, kam es im Rümpeler Weg in Bad Oldesloe zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 87-jähriger Mann aus Bad Oldesloe befuhr mit seinem Pedelec den Rümpeler Weg auf dem rechten Fuß- und Radweg in Richtung Hamburger Straße. Auf Höhe des Ahornkamps verließ der 87-jährige den Radweg, fuhr auf die Straße und wollte vermutlich nach links in den Ahornkamp abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich einen entgegenkommenden Pkw Suzuki und fuhr diesem in die Fahrertür. Bei dem folgenden Sturz zog sich der 87-jährige schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Fahrer des Suzuki war ein 26-jähriger Mann aus Bad Oldesloe. Er wurde nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1.600,- Euro.

Quelle: presseportal.de