Ratzeburg (ots) – Bad Oldesloe Heute Morgen, gegen 09.05 Uhr, kam es in der Industriestraße in Bad Oldesloe zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Die Fahrerin eines schwarzen Pkw (evtl. VW Golf oder Polo) befuhr die Industriestraße in Richtung der B 208. Sie bog nach links auf den Parkplatz der Fa. Lidl ab. Hierbei übersah sie offensichtlich eine ihr auf dem Radweg entgegenkommende 71-jährige Pedelec-Fahrerin. Um einen Unfall zu vermeiden, wich die 71-jährige auf den Gehweg aus, verlor jedoch dabei die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Pkw-Fahrerin fuhr auf den Parkplatz, ohne anzuhalten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es fraglich, ob diese den Unfall überhaupt bemerkt hat, da es zu keinem Zusammenstoß kam. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und insbesondere die Fahrerin dieses schwarzen Pkw. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Oldesloe unter der Tel. 04531 / 501-0 in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de