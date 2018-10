Ratzeburg (ots) – Geesthacht In der Zeit von Donnerstag, 22.00 Uhr bis Freitag 06.00 Uhr, ist es in einem Geesthachter Wohngebiet zu insgesamt sieben Pkw-Aufbrüchen gekommen. Die Aufbrüche fanden im Sophie-Scholl-Ring (4x), Birkenweg (1x), Buchenweg (1x) und Dietrich-Bonhoeffer-Weg (1x) statt. Tatbetroffen waren ausschließlich Fahrzeuge der Marke Daimler Benz. In Sechs Fällen wurde eine Scheibe eingeschlagen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Einmal ist der Pkw vermutlich durch sog. Schlossstechen geöffnet worden. Aus allen Fahrzeugen wurden gezielt Airbags aus den Lenkrädern ausgebaut und entwendet. Der Wert des Stehlgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest. Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen gesucht. Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem betroffenen Wohngebiet gesehen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152 / 8003-0.

Quelle: presseportal.de