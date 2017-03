POL-RZ: Pkw Brände

Ratzeburg (ots) – Schwarzenbek In der vergangenen Nacht kam es im Zeitraum von 00.00 Uhr – 00.35 Uhr an vier Orten im Stadtgebiet Schwarzenbek zu Bränden an insgesamt acht Pkw. Drei der betroffenen Fahrzeuge brannten vollständig aus, fünf wurden teilweise erheblich beschädigt. Grabauer Straße – Ford (vorderer Bereich ausgebrannt) Finkhütte – Scoda (beide linken Reifen haben gebrannt) Müllerweg (drei nebeneinander abgestellte Fahrzeuge) – Peugeot (Vollbrand), VW (Vollbrand), Chrysler (linker Bereich beschädigt) Blinde Koppel (drei nebeneinander abgestellte Fahrzeuge) – Renault (Vollbrand), Mercedes (vorderer Bereich ausgebrannt), Seat, l Seite beschädigt) Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 100.000,- Euro. Die Polizei geht derzeit von Bandstiftung mittels Grillanzünder aus. Ob alle Fahrzeuge einzeln angezündet wurden oder einige nachträglich in Brand gerieten, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu den Bränden machen? Wem sind in den genannten Straßen oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152 / 8003-0.

Quelle: presseportal.de