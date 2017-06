POL-RZ: Pkw-Brand

Ratzeburg (ots) – Talkau Am 11.06.2017, gegen 04.35 Uhr, teilten Verkehrsteilnehmer über Notruf der Polizei mit, dass auf dem „Pendlerparkplatz zur BAB 24“ an der B 207 bei Talkau ein Pkw brennen würde. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Innenbereich eines VW Golf brannte. Das Feuer konnte von den Beamten mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 7.000,- Euro. Auf Grund der Umstände des Brandes geht die Polizei von Brandstiftung aus Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu dem Fahrzeugbrand machen? Wem ist am Samstagmorgen am oder in der Nähe des Parkplatzes eine verdächtige Person oder verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152 / 8003-0

Quelle: presseportal.de