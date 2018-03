Ratzeburg (ots) – 23. März 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 23.03.2018 – Schwarzenbek Am 23.03.2018, zwischen 00:00 Uhr und 00:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz Gülzower Straße Ecke Kollower Straße in Schwarzenbek zum Feuer an einem Pkw. Eine Hundebesitzerin ist beim „Gassi gehen“ gegen 00:00 Uhr an dem Parkplatz vorbeigegangen und hat dort weder ein Feuer noch Personen bemerkt. Als sie gegen 00:10 Uhr zurückkam brannte dort ein Fahrzeug. Sie informierte sofort die Polizei und die Feuerwehr. Der vordere Bereich eines Ford Focus Turnier brannte aus. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 3.000,- Euro. Neben dem Ford waren noch Chevrolet Klas und ein VW Golf abgestellt. Beide Fahrzeuge wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500,- Euro. Nach bisherigem Erkenntnisstand dürfte es sich um vorsätzliche Brandstiftung gehandelt haben. Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zum PKW-Brand machen? Wem sind, um die Tatzeit herum, im Bereich des Parkplatzes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152-8003-0.

Quelle: presseportal.de