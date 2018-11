Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information 08. November 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 07.11.2018 – BAB 24 Gudow Am 07.11.2018 gegen 15:45 Uhr befuhr eine Streife des Polizeiautobahnreviers Ratzeburg die BAB 24 in Richtung Berlin. Hier wurden sie von einem VW T5 California überholt. Da diese Fahrzeuge häufig gestohlen werden, kontrollierten die Polizeibeamten das Fahrzeug auf dem Rastplatz Gudow. Hierbei bestätigte sich der erste Verdacht. Dieses Fahrzeug wurde in der Nacht zuvor in Hamburg gestohlen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der 34jährige Fahrer aus dem EU-Ausland wurde vorläufig festgenommen, einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen und zum Tatvorwurf vernommen. Anschließend wurde er aufgrund fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt. Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Quelle: presseportal.de