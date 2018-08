Ratzeburg (ots) – Fredeburg/Ratzeburg Am 02.08.2018, gegen 17.25 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 207, zwischen Fredeburg und Mölln zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt sechs verletzten Personen. Eine 65-jährige Möllnerin befuhr mir einem Hyundai die B 207 in Richtung Mölln. Mit im Fahrzeug befanden sich noch eine Frau (25 J.) und ein Mann (27 J.) beide aus Mölln. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die 65-jährige im Verlauf einer Rechtskurve im Fredeburger Wald nach links in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Seat zusammen. Fahrer des Seat war ein 58-jähriger Mann aus Kiel. Mitfahrer im Seat waren zwei weitere Männer (34 J. u. 37 J.), ebenfalls aus Kiel. Bei dem Zusammenstoß ist der 27-jährige Mitfahrer im Hyundai schwer verletzt worden. Die fünf anderen Personen wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten sind in Krankenhäuser eingeliefert worden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 60.000,- Euro. Die Bundesstraße 207 musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für ca. 1 Stunde und 20 Minuten voll gesperrt werden. Gegen 18.45 Uhr war die Bundesstraße wieder frei.

Quelle: presseportal.de