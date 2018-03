Ratzeburg (ots) – 08. März 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg – 07.03.2018 – Breitenfelde In der Nacht vom 06.03.2018 auf den 07.03.2018 wurde in Breitenfelde ein hochwertiger BMW gestohlen. Zwischen 23:00 Uhr und 05:30 Uhr entwendeten im Lerchenweg in Breitenfelde Unbekannte einen BMW X5. Der PKW stand auf der Auffahrt des Grundstücks. Wie die Unbekannten den PKW starten und wegfahren konnten ist noch unklar. Das BMW verfügt über das sogenannte Keyless Go – System. Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Wer hat in den vergangenen Tagen/Nächten verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Ratzeburg unter 04541 / 809 – 0.

Quelle: presseportal.de