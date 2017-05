POL-RZ: Pkw in den Gegenverkehr gestoßen

Ratzeburg (ots) – Börnsen Am 29.04.2017, gegen 19.40 Uhr, kam es in der Schwarzenbeker Landstraße in Börnsen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 78-jährige Frau befuhr mit Ihrem Toyota die Schwarzenbeker Landstraße, aus Wentorf kommend, in Richtung Neu-Börnsen. Kurz vor der Einmündung des Birkenweges bremste sie ab, um in diesen abzubiegen. Ein 26-jähriger Opel-Fahrer fuhr hinter der 78-jährigen, bemerkte das Abbremsen offensichtlich zu spät und fuhr hinten auf den Toyota auf. Durch den Aufprall wurde der Toyota etwas auf den Gegenfahrstreifen gestoßen und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Ford. Fahrerin des Ford war eine 29-jährige Frau. Die 78-jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden anderen Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 11.000, Euro.

Quelle: presseportal.de