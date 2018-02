Ratzeburg (ots) – 27. Februar 2018 / Kreis Stormarn – 26.02.2018 – Travenbrück Am Montag, 26.02.2018, gegen 16:25 Uhr, kam es in Travenbrück zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 22-jähriger Kieler befuhr mit einem VW den Seefelder Weg von Schlamersdorf in Richtung Sühlen. Kurz vor der Einmündung zur L 83 verlor der Kieler auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der VW rutschte in der Kurve auf der Fahrbahn und dann durch die Böschung ungebremst auf die L 83 zu. Auf dieser fuhren eine 44-jährige Wankendorferin und ihr 14-jährigen Sohn mit einem VW Kombi aus Richtung Sühlen kommend. Der VW des Kielers prallte ungebremst in das Fahrzeug der Wankendorferin. Die 44-jährige Frau und ihr Sohn wurden bei diesem Unfall leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Kieler vermutlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gem. § 315 c StGB Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Der Sachschaden beträgt ca. 8.000,– Euro.

Quelle: presseportal.de