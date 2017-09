Ratzeburg (ots) – Escheburg Am 07.09.2017, gegen 02.00 Uhr, kam es in Escheburg zum Diebstahl eines hochwertigen Pkw. Der schwarze Mercedes GLS im Wert von ca. 40.000,- Euro. stand verschlossen auf dem Stellplatz eines Privatgrundstücks. Der 40-jährige Eigentümer des Mercedes hörte zur Tatzeit ein lautes Geräusch. Als er kurze Zeit später aus dem Fenster sah, bemerkte er, dass sein Fahrzeug gestohlen worden war. Wie der oder die Täter den Mercedes öffnen und starten konnten ist noch unklar, denn es fehlte kein Fahrzeugschlüssel. Der/die Täter mussten den Mercedes rückwärts von dem Grundstück fahren. Hierbei stießen sie noch mit der hinteren linken Fahrzeugecke gegen einen auf der Straße, gegenüber der Auffahrt abgestellten schwarzen Polo. An dem Polo entstand geringer Sachschaden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der entwendete Wagen nicht mehr aufgefunden werden.

Quelle: presseportal.de