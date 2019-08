Ratzeburg (ots) – 08. August 2019 – Kreis Herzogtum Lauenburg – 07.08.2019 – Schwarzenbek Zu einem versuchten sexuellen Übergriff ist es am Abend des vergangenen Mittwoch, 07.08.2019, in Schwarzenbek gekommen. Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise aus der Bevölkerung. Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen befand sich eine Frau gegen 21:55 Uhr im Bereich des Waldwegs hinter dem Spielplatz Kollower Straße, zwischen Sportplatz und Teichanlage. Dort trat ein noch Unbekannter von hinten an sie heran und stieß diese zu Boden. Er versuchte dann die Frau teilweise zu entkleiden. Durch massive Abwehrmaßnahmen konnte sie sich befreien und flüchten. Die Tat soll durch einen sehr schlanken Mann mit dunkler Kleidung begangen worden sein. Die Polizei bittet um Unterstützung. Wer hat während der Tatzeit in den o. g. Bereich eine Person gesehen? Wer kann insbesondere Angaben zu der beschriebenen Person machen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0.

Quelle: presseportal.de